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Автор закона о защите Рунета разъяснил суть поправок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из авторов проекта закона о защите Рунета, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что закон позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости.
«Законопроект направлен на обеспечение безопасного функционирования российского сегмента интернета и устранение его уязвимости. Поправки направлены на создание независимой инфраструктуры для обеспечения бесперебойного функционирования интернета на территории России», — сказал сенатор, передает ТАСС.
Клишас уточнил, что в Стратегии национальной кибербезопасности США, подписанной американским президентом в сентябре этого года, декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, «которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнерам».
«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов. Реализация инициативы позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться интернет-сервисами (почта, интернет-банкинг) при любых внешних угрозах», — сказал сенатор.
Клишас подчеркнул, что новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях.
Напомним, 14 декабря сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий создание инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети.
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