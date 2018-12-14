Автор закона о защите Рунета разъяснил суть поправок

Один из авторов проекта закона о защите Рунета, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что закон позволит сделать Рунет устойчивым к угрозам извне и устранить его уязвимости.

«Законопроект направлен на обеспечение безопасного функционирования российского сегмента интернета и устранение его уязвимости. Поправки направлены на создание независимой инфраструктуры для обеспечения бесперебойного функционирования интернета на территории России», — сказал сенатор, передает ТАСС.

Клишас уточнил, что в Стратегии национальной кибербезопасности США, подписанной американским президентом в сентябре этого года, декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, «которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, союзникам и партнерам».

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов. Реализация инициативы позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться интернет-сервисами (почта, интернет-банкинг) при любых внешних угрозах», — сказал сенатор.

Клишас подчеркнул, что новые технические решения, предлагаемые законопроектом, позволят управлять трафиком и распределять нагрузку в необходимых случаях.