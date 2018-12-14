Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову

В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы Чеченской Республики о нехватке финансирования региона из федерального бюджета. По словам Пескова, такая ситуация является нормальной. Главы регионов регулярно поднимают вопрос увеличения финансирования, пояснил он. Ранее Рамазн Кадыров рассказал, что правительство урезало финансирование республики по целевой программе.

В Кремле прокомментировали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о нехватке финансирования. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такая ситуация нормальна: региональным лидерам всегда не хватает средств на проекты, и в Кремле это понимают.

«Главы регионов, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопросы о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов по линии бюджета на территории их субъектов, — сказал журналистам Песков. — То же самое происходит и с Чеченской Республикой».

Финансирование регионов из федерального бюджета является нормальным вопросом развития, подчеркнул он, подытожив, что «всегда не хватает денег».

При этом представитель Кремля пояснил, что эта тема все же — прерогатива правительства и спрашивать нужно там.

Ранее, 13 декабря, глава Чечни в эфире канала «Россия 24» рассказал, что республика за последние 11 лет могла бы развиться значительно больше, если бы ей предоставили достаточно средств из федерального бюджета, а местным властям перестали бы мешать.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чечня цветет и расцветает. Если бы по федеральной целевой программе нам необходимые средства выделили, мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров в интервью телеканалу.

Как пояснил политик, в настоящее время правительство России приняло решение сократить количество средств, выделяемых из федерального бюджета Чечне по целевой программе.

«Нам тогда дали 75 млрд руб., говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — посетовал глава республики.

Он также рассказал, что раньше налаживать работу властей в Чечне очень сильно мешало недоверие, которые выказывали окружающие.

«Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — пояснил Кадыров.

При этом он напомнил, что доверие ему оказал российский президент Владимир Путин , и это очень помогло в работе.

Кадыров также рассказал о своих главных достижениях на посту главы региона. Так, он отметил, что за последние 11 лет экономика и хозяйство республики были восстановлены, а жители Чечени стали чувствовать себя в безопасности.

«У нас были похищения людей, зачистки, везде блок-посты, даже в районных больницах находились военные, в школах стояли буржуйки, образования, можно сказать, не было. Безработица была 76%», — сказал Кадыров.

Кроме того, отметил Кадыров, за последние 11 лет регион восстановился и продолжает развиваться не только за счет дотаций из федерального центра, но и благодаря инвестициям, размер которых составил 550 млрд руб.

Он также отметил снижение уровня безработицы в регионе до 8,3%.

Политик рассказал, что за все время работы на посту главы региона он не заболел звездной болезнью. По его словам, он старается не позволять высокой должности влиять на его личность и не считает себя популярным.

«Я знаю, что у меня срок закончится и я стану простым гражданином… Что убавляется, что прибавляется — ничего не меняется; президент, глава, герой, генерал — ничего не добавляется. Это просто название. Я этим никогда не болел… Я должен всегда оставаться таким, каким я был и есть, я Рамзан Кадыров», — заключил глава Чечни.

Стоит отметить, что Кадыров является одним из самых популярных в интернете глав регионов России: в соцсети «ВКонтакте» на него подписаны более 600 тыс. человек, а за его каналом в телеграме следят более 36 тыс. подписчиков. В прошлом году система мониторинга СМИ «Медиалогия» признала главу Чеченской Республики самым цитируемым блогером года. По цитируемости он опередил вошедших в тройку самых популярных блогеров мэра Москвы Сергея Собянина и главу Крыма Сергея Аксенова

Российский лидер Владимир Путин предложил Рамзана Кадырова на пост президента Чеченской Республики 1 марта 2007 года. На следующий день парламент Чечни одобрил кандидатуру Кадырова и наделил его полномочиями главы Республики.