Лукашенко пытается сохранить суверенитет Белоруссии

Россия намерена форсировать процесс интеграции с Белоруссией , используя для этого политические и экономические рычаги. Белорусские руководители пытаются ограничить контакты с Москвой выгодным для Минска торговым сотрудничеством и опасаются поглощения страны восточным соседом.

Российский премьер Дмитрий Медведев на заседании Совмина Союзного государства в Бресте заявил, что необходимо выполнить ключевые положения заключённого в 1999 году союзного договора, например перейти к единому суду, единой таможне и единой валюте (скорее всего, под ней подразумевается российский рубль). В ответ глава белорусского правительства Сергей Румас попытался акцентировать внимание исключительно на экономических проблемах двусторонних отношений.

«В 2018 году дисбаланс в торговле товарами между Беларусью и Россией усиливается. По итогам 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо взаимной торговли увеличилось на 3,3 млрд долларов», — заявил он.

При этом на заседании с Минском не удалось согласовать даже текст договора о взаимном признании виз. Сегодня граждане Евросоюза по белорусской визе не могут посещать Россию, а по российской — Белоруссию, что фактически означает наличие погранпропусков на границе между двумя государствами.

Российские эксперты давно замечают, что сегодня экономика Белоруссии во многом держится благодаря субсидиям и дотациям из российского бюджета. При этом Москва в принципе не против такой союзнической помощи, но хотела бы получить взамен хотя бы политические дивиденды. Это может быть или поддержка России со стороны Белоруссии на международной арене в виде признания независимости Абхазии, Южной Осетии и Крыма российской территорией, либо более плотная интеграция в рамках Союзного государства. Минск пока опасается делать решительные шаги и в том и в другом направлении. Признание Крыма российским и независимости Южной Осетии с Абхазией поставит Белоруссию под удар санкций со стороны Запада, товарооборот с которым постоянно увеличивается. Более тесная интеграция, как считают в белорусском руководстве, может привести к поглощению Россией своего союзника.

«Вообще никаких равных условий между большим государством и маленькой страной быть не может. Россия в 90 раз больше Беларуси по территории, по населению — в 15 раз, извините, какие равные условия? Потерять суверенитет в подобной ситуации очень и очень легко. Один пример: в Беларуси придали статус второго государственного русскому языку — и сразу же это загнало белорусский язык в небытие», — прокомментировал изданию «Белорусский партизан» выступление Дмитрия Медведева бывший председатель Верховного совета Белоруссии Мечислав Гриб.

«Отрезать от белорусской независимости по куску, пока политическое бытие Лукашенко и белорусский суверенитет не станут историей. Ключевым фактором в этом вопросе, является фактор времени», — отметил доктор политических наук Павел Усов.

По мнению Усова, для поглощения Белоруссии Москва посчитает наиболее благоприятным моментом президентские выборы 2020 года, победа на которых нынешнего главы государства Александра Лукашенко может быть сорвана российской стороной.

Во многом сейчас Дмитрий Медведев повторил тезисы президента России Владимира Путина , сказанные им в 2002 году на переговорах с Лукашенко в Москве. Напомним, тогда Путин предложил провести в Белоруссии референдум и принять новую конституцию на манер российской, а белорусские регионы уравнять в правах с российскими. Фактически речь шла о том, что Белоруссия просто войдёт в состав России в качестве новых шести субъектов. Тогда Лукашенко никак не прокомментировал слова российского лидера, но, можно предположить, остался встревожен.

Сейчас для продвижения интеграционных процессов у Москвы появился новый козырь в виде так называемого «налогового манёвра». Сейчас Белоруссия получает от России нефть по сниженной цене и продаёт её на Запад, а разница оседает в белорусском бюджете. В новом году эта дотация может исчезнуть, и тогда белорусский ВВП потеряет, по разным подсчётам, до 4%.