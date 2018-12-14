Лукашенко: главным вопросом на встрече с Путиным будет налоговый нефтяной маневр

"Ничего нового после заседания Совмина (13 декабря в Бресте — прим. ТАСС) не появилось, все опять выведено на наш уровень, и самый главный вопрос — это экономический, который мы должны решать, — это налоговый маневр, чтобы не было так, как у нас некоторые оппозиционеры взвыли, что Лукашенко сдал Беларусь за бочку нефти", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что проблемы с поставками российской нефти уже возникали, и Белоруссии пришлось наладить ее импорт из Венесуэлы.

Лукашенко отметил, что президентам до планируемой встречи нужна была информация после переговоров на союзном Совмина.