Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Об этом он сказал в пятницу на встрече с российскими СМИ, отметив, что встреча пройдет до Нового года.
"Ничего нового после заседания Совмина (13 декабря в Бресте — прим. ТАСС) не появилось, все опять выведено на наш уровень, и самый главный вопрос — это экономический, который мы должны решать, — это налоговый маневр, чтобы не было так, как у нас некоторые оппозиционеры взвыли, что Лукашенко сдал Беларусь за бочку нефти", — сказал Лукашенко.
Он напомнил, что проблемы с поставками российской нефти уже возникали, и Белоруссии пришлось наладить ее импорт из Венесуэлы.
Лукашенко отметил, что президентам до планируемой встречи нужна была информация после переговоров на союзном Совмина.