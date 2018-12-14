Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным

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Лукашенко: СМИ неправильно трактовали слова об извинениях перед Путиным 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с представителями российских медиа заявил, что СМИ неправильно интерпретировали его слова об извинениях на саммите в Санкт-Петербурге перед российским лидером Владимиром Путиным.
В ходе заседания Высшего Евразийского совета Лукашенко высказал недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. Путин предложил позже без СМИ продолжить дискуссию на эту тему.
По его словам, в ходе дискуссий на этом заседании все его участники извинялись друг перед другом.
"Я перед Николом (и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном — ред.) извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было — мы извинялись друг перед другом на этом заседании", — отметил белорусский президент.
Он считает, что СМИ специально таким образом преподнесли его слова. Лукашенко заявил, что такой подход журналистов его "бесит", призвал работников СМИ общаться честно и передавать правильный контекст ситуации.
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