Лукашенко пожаловался Путину на украинских «отмороженных нацменов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкое недовольство моральным обликом украинских военных, действующих в зоне конфликта на юго-востоке страны. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции для российских журналистов, передает БЕЛТА.

«Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там [на Украине] будет НАТО. Я недавно [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину] сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем», — сказал Лукашенко.

Он призвал российские СМИ не очернять всех жителей Украины.

«Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада [Украины] приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах», — отметил президент.

Белорусский лидер также заявил, что проблемы региона должны решать только Россия, Украина и Белоруссия, и Евросоюз не должен вмешиваться, передает Sputnik Беларусь. Он напомнил о предложении Минска взять на себя контроль на российско-украинской границе.

Лукашенко сказал, что сам «готов был как пограничник стать на той границе», поскольку к нему «нормально» относятся и русские, и украинцы.

«Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», — подчеркнул он.

В ноябре перед выборами в самопрозглашенных республиках Донбасса Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение избирательного процесса. При этом он также выступал за активизацию урегулирования конфликта в Донбассе в нормандском формате (Германии, России, Украины и Франции).