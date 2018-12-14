Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко пожаловался Путину на украинских «отмороженных нацменов» 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкое недовольство моральным обликом украинских военных, действующих в зоне конфликта на юго-востоке страны. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции для российских журналистов, передает БЕЛТА.
«Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там [на Украине] будет НАТО. Я недавно [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину] сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем», — сказал Лукашенко.
Он призвал российские СМИ не очернять всех жителей Украины.
«Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада [Украины] приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах», — отметил президент.
Белорусский лидер также заявил, что проблемы региона должны решать только Россия, Украина и Белоруссия, и Евросоюз не должен вмешиваться, передает Sputnik Беларусь. Он напомнил о предложении Минска взять на себя контроль на российско-украинской границе.
Лукашенко сказал, что сам «готов был как пограничник стать на той границе», поскольку к нему «нормально» относятся и русские, и украинцы.
«Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», — подчеркнул он.
В ноябре перед выборами в самопрозглашенных республиках Донбасса Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение избирательного процесса. При этом он также выступал за активизацию урегулирования конфликта в Донбассе в нормандском формате (Германии, России, Украины и Франции).
Последние новости
Банк России повысил ключевую ставку В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о деньгах Молодых россиян решили оставить без крепкого алкоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы вернется на службу4
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным39
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»153
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева72
«Мисс Россия» стала помощником депутата Госдумы194
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение