«Борцы с российской пропагандой» напали на Британию

На Западе продолжает развиваться скандал вокруг британской фабрики «интернет-эльфов». Ее служебным заданием было дискредитировать Россию . В результате, как выяснилось, целью атак «эльфов» стали уважаемые парламентарии. Основателями фабрики дезинформации оказались сотрудники британской разведки, а финансирует ее британский МИД

Вот уже долгое время на Западе усердно ищут загадочных русских хакеров, которые якобы выбрали Трампа, привели к победе итальянских правых, обеспечили раскол Каталонии Испании и устроили во Франции бунт «желтых жилетов». Но таинственные русские неуловимы. Зато вместо них внезапно нашлись хакеры британские — совершенно реальные, с именами, фамилиями и аккаунтами в соцсетях.

Группа сетевых разоблачителей под ником Anonymous выложила в интернет документы, согласно которым МИД Соединенного Королевства с 2015 года финансирует деятельность Integrity Initiative. Эта организация подкармливает целую сеть интернет-троллей. Только называются они не тролли, а «эльфы». Но делают они, в общем, то же самое. И теперь стало появляться все больше подробностей о работе этих специалистов по дезинформации.

Например, летом 2018 года сетевая атака «эльфов» не позволила испанскому специалисту по геополитике Педро Баньосу возглавить Департамент национальной безопасности Испании. Целая армия «эльфов» травила отставного полковника в Твиттере. Тем временем «независимые журналисты» при поддержке Integrity Initiative публиковали «независимые расследования» о Баньосе в ведущих СМИ Испании.

Никакого компромата на Баньоса не нашли. Его упрекали только в симпатиях к России, которых он никогда и не скрывал. Буквально за один день истерика достигла такого накала, что премьер-министр Педро Санчес вынужден был отменить свое решение о назначении Баньоса на пост главы Департамента национальной безопасности. Так контора, финансируемая британским МИДом, фактически решила, кто будет занимать один из важнейших постов в руководстве Испании.

В испанском кластере Integrity Initiative состоят научные деятели, преподаватели, журналисты. А возглавляет кластер, по данным, опубликованным Anonymous, Николас де Педро, научный сотрудник Центра международных исследований, базирующегося в Барселоне. Николас де Педро специализируется на странах Востока и Средней Азии, а также на постсоветском пространстве. Год назад он опубликовал в испанской El Pais статью, где обвинил Россию в том, что она «ведет против Запада необъявленную информационную войну». Главная цель России, по его мнению, — дестабилизация НАТО ЕС . Главное оружие — дезинформация.

«Машина русской пропаганды… используется для агитации, дезориентации и ослабления противника», — писал де Педро.

Разумеется, никаких конкретных пояснений, что относить к русской пропаганде, научный сотрудник не представил.

А теперь выясняется, что на самом деле де Педро работает на британскую машину пропаганды — причем против интересов своего родного испанского государства. Именно он в июне 2018 года опубликовал направленную против Баньоса статью на сайте StopFake. С помощью сетевых «эльфов» статью распиарили в Твиттере и перепостили в других соцсетях. Информационная атака привела к тому, что Департамент нацбезопасности Испании возглавил угодный Британии кандидат.

Подобным образом работают ученые и журналисты, сотрудничающие с Integrity Initiative, в Греции, Германии, Франции, Италии. В Греции сетевые «эльфы» организуют атаки на членов партии «Сириза», в Германии разворачивают кампании против отмены антироссийских санкций. Лидеры общественного мнения, рекрутированные Integrity Initiative, мобилизуют своих подписчиков в соцсетях. А те гонят волну дальше, создавая иллюзию «всенародного возмущения».

Формально Integrity Initiative — это сетевая структура журналистов, политиков, правозащитников, которую возглавляет британская НКО под названием «Институт государственного управления». НКО финансируется через гранты. А гранты предоставляет британское министерство иностранных дел. За последние два года Форин офис перечислил этой конторе больше 2,2 млн фунтов стерлингов.

Первым номером в самом влиятельном — британском — кластере Integrity Initiative числится хорошо знакомый россиянам Уильям Браудер , американский гражданин, инвестор и спекулянт, приговоренный у нас к девяти годам за неуплату налогов.

Именно он является автором антироссийского «Акта Магнитского». Среди наших соотечественников, работающих на Integrity Initiative в Англии, есть соратник Навального Владимир Ашурков , объявленный в федеральный розыск за хищение 10 миллионов рублей, и военный аналитик Игорь Сутягин , получивший в России срок за госизмену.

Создали Институт государственного управления — крышу для Integrity Initiative — два бывших британских разведчика. Полковник Крис Доннелли специализировался на Советском Союзе еще в эпоху холодной войны. С 1989 по 2003 год он был советником генсека НАТО по странам Центральной и Восточной Европы.

Его коллега Дэниел Лафаэдни служил в частях SAS (парашютно-десантные войска особого назначения) и, согласно документам, оказавшимся в распоряжении шотландской газеты Daily Record, в 1970-е отвечал за связь с британскими агентами, заброшенными на территорию СССР.

Стивен Дэлзил, пресс-секретарь Integrity Initiative, еще в 1981 году начал работать в центре советских исследований Королевской военной академии в Сандхерсте.

Сегодня ветераны разведки ведут свои информационные диверсии из скромного викторианского домика — бывшей мельницы — в шотландском Файфе. В прошлом финансовом году грант от Форин офиса составил меньше 300 тысяч фунтов стерлингов. В этом Integrity Initiative получит почти два миллиона. Зарплаты сотрудников варьируются от 2 до 3 тысяч фунтов. Только Крис Доннелли как начальник получает больше 8 тысяч фунтов в месяц.

Но вероятно, этих денег оказалось недостаточно, и бывшие разведчики решили подкалымить еще и внутри страны. Согласно все тем же Anonymous, сетевые «эльфы» Integrity Initiative вели активную кампанию в соцсетях против лидера лейбористской партии Джереми Корбина . Его называли «полезным идиотом» Кремля и бранили за «тошнотворную поддержку Советской империи». Досталось и его пресс-секретарю, писателю Шеймасу Милну — он, мол, «обслуживает кремлевскую повестку». Так сетевые «эльфы» из Файфа, существующие на деньги английских налогоплательщиков, разгоняли по соцсетям оскорбления в адрес ведущих политиков Британии, лидеров главной оппозиционной партии страны.

Скандал, вызванный публикацией документов Integrity Initiative, уже напоминает то, что творилось в Европе после разоблачений Эдварда Сноудена . Депутаты парламентов — и английского, и шотландского — требуют срочного расследования деятельности Института государственного управления.

«Это просто невероятно, — говорит в интервью Daily Record профессор политологии Бристольского университета Дэвид Миллер, — министерство иностранных дел финансирует НКО, которое борется с российской пропагандой, а НКО вместо этого нападает на оппозицию Ее Величества и поддерживает правых радикалов на Украине. Граждане должны знать, на что, на поддержку каких политических взглядов, идут их налоги!»

Сегодня Integrity Initiative ушла в глухую оборону. На сайте организации со слоганом «Защитим демократию от дезинформации!» вывешено заявление, авторы которого выражают глубокую скорбь по поводу утечек своих внутренних документов. Однако никаких возражений по существу у них нет. Похоже, Anonymous действительно докопались до правды и готовят еще новые разоблачения британских троллей.

Вся эта история безнадежно компрометирует образ патентованных борцов за демократию. «Независимые» европейские эксперты, аналитики, журналисты оказались просто сотрудниками мутной британской конторы. Весь поток антироссийской пропаганды направляют в ведущие СМИ двое пожилых разведчиков в отставке. В свободное время — и вероятно, небескорыстно — они натравливают сетевых ботов на ведущих политиков своей же страны.

Когда-то мастерские информационные кампании действительно были важным элементом «мягкой силы» Соединенного Королевства. Сегодня за всеми их пропагандистскими истериками маячит старая мельница в Файфе, где за мелкий прайс сочиняют фейковые новости и распространяют их по соцсетям сетевые «эльфы». Эта мягкая сила сломалась, несите другую.