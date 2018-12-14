В Кремле рассказали о встречах Путина с руководством парламентских партий 

Встречи президента РФ Владимира Путина с руководством парламентских партий состоятся, как только в графике главы государства появится время, это не так просто, но со временем будет сделано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они (встречи) не прекратились, просто график не позволяет. Безусловно, он (Путин) просто не может себе позволить часто проводить такие встречи, но действительно они (лидеры парламентских партий) сказали президенту, что хотели бы возобновить, и президент сказал, что обязательно найдет в графике место, хотя это не так просто, но тем не менее, это будет сделано со временем. Как только это будет сделано, мы вам сообщим", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему прекратились встречи президента с руководством парламентских партий и когда они возобновятся.