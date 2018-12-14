Аксенов заявил об угрозе диверсий со стороны Украины

Он отметил, что обстановка в сфере противодействия терроризму на территории республики в 2018 году характеризуется как сложная и динамичная, террористических актов не допущено.

"Главной угрозой остаются попытки руководства Украины дестабилизировать ситуацию в регионе. Последний по времени пример — провокация, в ходе которой украинские военные корабли нарушили государственную границу РФ и были задержаны", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, в настоящее время сохраняется тенденция нарастания террористических угроз, как со стороны Украины, так и со стороны международных террористических организаций.

"Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, — отметил Аксенов.

Кроме того, по его словам, к местам постоянного проживания могут возвращаться жители Крыма, получившие боевой опыт в составе международных террористических групп.

*Террористическая организация, запрещенная в России.