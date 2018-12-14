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BI: поддержав Путина во время саммита в Хельсинки, Трамп ошарашил всё ЦРУ 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Reuters
Когда во время саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп во всеуслышание поддержал позицию Владимира Путина по «российскому вмешательству» в американские выборы, всё ЦРУ, наблюдавшее за пресс-конференцией, «впало в панику», пишет Business Insider. Тем не менее, как отмечает издание, хотя изначально Трамп назвал опровержения Путина «сильными и категоричными», впоследствии он изменил свою точку зрения, подчеркнув, что полностью доверяет своему разведсообществу.
Когда во время саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп во всеуслышание поддержал позицию своего российского коллеги Владимира Путина по «российскому вмешательству» в американские выборы, ЦРУ, по некоторой информации, «запаниковало», пишет Business Insider.
По словам одного чиновника, заявление президента заставило «ахнуть» всю штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.
«Люди буквально впали в панику во время просмотра (пресс-коференции. — ИноТВ). На всех этажах. Людей это ошарашило», — вспоминает он.
Ранее американское разведсообщество пришло к выводу, что Россия «вмешалась» в президентские выборы 2016 года «по приказу Путина», чтобы увеличить шансы Трампа на победу. Российский лидер все обвинения категорически отрицает.
В то же время американский президент неоднократно подвергал сомнению «российское вмешательство» и несколько раз менял свою позицию на этот счёт. Подобное неоднозначное поведение Трампа только усилило подозрения касательно возможного «сговора с Кремлём».
Во время июльского саммита Трамп, по всей видимости, принял опровержения Путина, назвав их «сильными и категоричными».
«Я очень доверяю моим разведслужбам, но я отмечу, что сегодня президент Путин категорически всё это опроверг, — заявил тогда Трамп, добавив, что «не видит причин», зачем России было вмешиваться в американские выборы.
Однако вскоре после того, как на него посыпались обвинения в том, что он поддержал Путина вместо американских спецслужб, Трамп заявил, что он оговорился.
«Я согласен с выводами нашего разведсообщества касательно того, что Россия вмешалась в выборы 2016 года», — сообщил он, добавив, что за этим могли стоять также «другие люди».
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