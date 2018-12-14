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Посольство РФ в Армении призвало не политизировать инцидент в Гюмри 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Посольство России в Армении призывает не политизировать трагический инцидент в городе Гюмри, в результате которого был арестован военнослужащий 102-й российской базы. Об этом говорится в заявлении пресс— службы дипмиссии РФ, распространенном в пятницу.
"Обратили внимание на непрекращающийся поток эмоциональных комментариев относительно трагического инцидента в Гюмри. Призываем не политизировать эту тему, не делать поспешных выводов и не мешать армянским следственным органам выполнять свою работу", — отмечается в заявлении пресс-службы.
Российские дипломаты также выразили соболезнования родным и близким потерпевшей.
Ранее полиция Армении сообщила, что 2 декабря на пути в медицинской центр в Гюмри скончалась 57-летняя женщина, которая до этого получила тяжкие телесные повреждения. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам статьи о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой гибель человека. В четверг в рамках расследования этого дела был арестован военнослужащий 102-й российской базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри.
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