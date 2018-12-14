Лавров заявил о деградации ситуации в Черноморском регионе

"За четверть века своего существования ЧЭС состоялась как востребованная региональная площадка, — сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). — Ее дальнейший успех будет зависеть от того, насколько прагматично мы сможем выстраивать наше взаимодействие. К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала".

"Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания, — продолжил Лавров. — Убежден: организация не должна быть ареной для политических баталий, тем более сведения счетов".

Как напомнил российский министр, у ОЧЭС занимается, прежде всего, экономическими вопросами, и мандат организации необходимо уважать. "В этом — залог способности ЧЭС содействовать развитию интеграционных связей", — добавил Лавров.