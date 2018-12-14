Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Модель Соколова объявлена в розыск
Модель Соколова объявлена в розыск

Лавров заявил о деградации ситуации в Черноморском регионе 

ТАСС + ещё 1 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ситуация в Черноморском регионе в последнее время деградировала.
"За четверть века своего существования ЧЭС состоялась как востребованная региональная площадка, — сказал он, выступая на встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). — Ее дальнейший успех будет зависеть от того, насколько прагматично мы сможем выстраивать наше взаимодействие. К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала".
"Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания, — продолжил Лавров. — Убежден: организация не должна быть ареной для политических баталий, тем более сведения счетов".
Как напомнил российский министр, у ОЧЭС занимается, прежде всего, экономическими вопросами, и мандат организации необходимо уважать. "В этом — залог способности ЧЭС содействовать развитию интеграционных связей", — добавил Лавров.
ТАСС: последние новости
Путин рассказал, как отказался от предложения Ельцина стать кандидатом в президенты Захарова: Киев готовит провокацию в Донбассе на мариупольском направлении для наступления Захарова назвала фейком высказывания еврокомиссара о ядерной бомбе в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
ЕС принял решение по керченскому инциденту427
Москвичи посинеют от холода70
Ту-160 из РФ обозвали «музейными экспонатами»641
Модель Соколова объявлена в розыск
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение