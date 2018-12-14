В ожидании своего часа: есть ли будущее у СССР-2?

На днях прошла незамеченной очередная годовщина со дня создания Союзного государства России Белоруссии . Есть ли такое государственное образование в действительности? Издание Украина.ру решило выяснить, что происходит с СССР-2

У Союзного государства России и Белоруссии нет четкой исходной даты. День единения народов двух стран отмечается 2 апреля. Однако договор о создании надгосударственного СГРБ был подписан 8 декабря 1999 года. На сегодня это самая высшая модель интеграции после распада СССР, хотя и нереализованная.

Забыть нельзя вспоминать

На сегодняшний день не существует на постсоветском пространстве более прозрачного намека на намерение воссоздать геополитическую модель СССР, чем Союзное государство России и Белоруссии. В то же время все инициативы по интеграции двух стран на сегодня заморожены и никак не отражаются в реальной политике. Не вспоминали и дату 8 декабря, когда в 1999 году в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющий обязанности президента России Владимир Путин обменялись ратификационными грамотами о создании Союзного государства.

По иронии судьбы, почти в день годовщины СГРБ оба политика находились в Санкт-Петербурге , на саммите ЕАЭС , где Лукашенко и Путин публично пикировались. Ничего особенного в этом нет, однако такого на уровне президентов не видели давно, что стало поводом для прессы истолковать это как скандал. Александр Григорьевич, правда, признал, что погорячился, но, как говорил классик, «оправдаться — это можно, да не спросят, вот беда».

От Советского Союза к Союзному государству

Государствообразующей триадой СССР были Россия, Украина и Белоруссия. Именно Минск , когда Киев решил предать Россию, развернувшись к ЕС , где его не ждут, стал форпостом союза трех братских народов. Так есть сейчас, так было и в середине 90-х, когда стало ясно, что распад СССР — не освобождение от «тоталитарных цепей», а путь в куда более тяжелое рабство.

Летом 1995 года Александр Лукашенко стал первым президентом независимой Белоруссии. Это были тяжелые выборы: на него было даже совершено покушение. Став во главе государства, Лукашенко предпринял решительные шаги по интеграции с Россией. Был проведен референдум, на котором русский язык получил статус государственного, а государственным флагом стал очень похожий на флаг Белорусской ССР. И это не оставляло сомнений в векторе политики первого президента.

Одновременно в 1995 году в Москве коммунисты и аграрии получили в новой Государственной Думе более 40% мест. И уже 2 апреля 1996 года между двумя государствами была достигнута договорённость об образовании Сообщества России и Белоруссии. Эта дата сегодня отмечается как «день единения». Через год, 2 апреля 1997 года, в Москве Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали Договор о Союзе Беларуси и России.

23 мая подписан его Устав, образованы Высший совет и Исполком. Оформление СГРБ завершилось 8 декабря 1999 года Договором о его создании. 26 января 2000-го, после ратификации парламентами двух стран, он вступил в силу.

Плюсы и минусы Союзного государства

Чего ожидали от создания СГРБ Ельцин и Лукашенко, мы не знаем. Но тогда на это событие наблюдатели смотрели однозначно — как на начало реального возвращения СССР, по крайней мере в масштабах славянской триады. Об этом говорили открыто, как и о том, что Лукашенко может стать преемником Ельцина. Эти предположения исходили из вполне открыто заявленной перспективы: Россия и Белоруссия будут единым государством.

Существует очень убедительная гипотеза о том, что в 1997 году, когда Борис Ельцин перенес операцию на сердце, а НАТО приняло в свои члены сразу семь постсоветских стран восточной Европы, первоначальный вариант апрельского договора был не таким, в каком виде он был подписан. Но это гипотеза.

В 1999 году стало известно имя преемника Бориса Ельцина. Именно после этого никаких новых прорывных соглашений в области Союзного государства не заключалось. Проекты принятия единой валюты, флага, герба пока не реализованы, нет единого президента и конституции. Вместе с тем с учетом сложной экономической ситуации граждане Белоруссии, несомненно, выигрывают благодаря возможности пользоваться на территории России всеми правами россиян.

Впрочем, преференции в торговле и цене на энергоресурсы также занимают не последнее место в экономике Белоруссии и поддержании статуса социального государства. Периодически между двумя странами возникают трения, в основном по причине задолженности Минска и источников ее погашения. И во всех случаях урегулирование наступает после того, как Москва идет навстречу своему союзнику. Но все равно это не то, что задумывалось изначально.

Атрибуты и органы СГРБ

Общая внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг, герб. Высший орган Союзного государства — Высший Государственный совет, в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников. Исполнительный орган Союзного государства — Совет министров. В него входят председатель Совета министров, главы правительств, государственный секретарь (на правах заместителя председателя Совета министров), министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного государства. Представительный и законодательный орган — парламент. До выборов в него в настоящее время действует парламентское собрание Союзного государства. Верхняя палата парламента будет сформирована законодательными органами обоих государств на паритетной основе, а нижняя — на основе прямых выборов. Процесс строительства Союзного государства продолжается. Завершением этих интеграционных процессов должно стать подписание Конституционного акта Союзного государства. По Договору 1999 года также должны быть созданы Суд Союзного государства и Счетная палата для осуществления контроля за финансами.

Есть ли будущее у Союзного государства?

Пункт 1 статьи 10 Договора о создании Союзного государства гласит: «Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности». После образования Союза России и Белоруссии в 1997 году официально не был принят ни общий флаг, ни общий герб. Было предложено несколько проектов, но всякий раз общим был цвет — красный. Все проекты отсылают к флагу СССР. И не случайно. СГРБ на сегодня можно считать замороженным проектом именно СССР-2.

Причиной стал, скорее всего, взгляд на проблематику возрождения единого Евразийского геополитического пространства. У Лукашенко и Ельцина не было другого примера интеграции, кроме Советского Союза. Владимир Путин, что следует из его мюнхенской речи, имеет на этот вопрос несколько иной взгляд: Европа от Лиссабона до Владивостока. То есть более широкая форма интеграции без ограничения суверенитета стран, входящих в интеграционные альянсы: ЕАЭС, ТС, БРИКС ШОС и даже СНГ, которое тоже не списано со счетов.

Если смотреть правде в глаза: проект Союзного государства не был реализован до конца. Он был заморожен, хотя от него не отказались и при жизни Лукашенко и Путина вряд ли откажутся. Нереализованный проект не может вызывать одобрения, поскольку не работает так, как его задумали. И результатов, которые ожидались, от недоделанного ждать не стоит. Вот причина частой критики СГРБ, когда о нем заходит речь. Но Союзное государство крайне редко становится предметом обсуждения. В прошлом году 20-летие его создания никак не отмечалось. В этом году тоже.

Многочисленные новости по решению двусторонних вопросов, от отмены роуминга до цен на углеводороды — результат другого формата интеграции двух стран — на уровне президентов. Впрочем, зная, как круто иногда разворачиваются события на постсоветском пространстве, остается надеяться, что идея нового Союза просто ждет своего часа. И тогда наконец и будет поднят этот флаг, который так похож на знамя СССР и внушает надежду.