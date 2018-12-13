В Госдуме ответили на продление ЕС экономических санкции против России на полгода

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с RT прокомментировал решение Евросоюза продлить экономические санкции против России на полгода. «Однополярный мир невыгоден всем и, в том числе, Евросоюзу, который не имеет против России ничего, мы ближайшие соседи, работали друг с другом. Но ЕС попал под диктат Соединённых Штатов, которые заставляют его вводить против нас санкции, приписывая Скрипалей и ещё не пойми что. Тем не менее, по поводу «Северного потока — 2» у нас намечаются крупные торговые отношения», — сказал депутат. Арефьев отметил, что некоторые страны Евросоюза не поддерживают политику Соединённых Штатов в отношении России. «Германия, например, очень активно упирается против всех санкций. Но, дело в том, что американцы разместили войска на территории всех государств ЕС. Так что страны Евросоюза боятся не столько Россию, сколько не следовать американским советам. Поэтому они и вводят экономические санкции, хотя, для России они особого значения не имеют», — заключил он. Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.