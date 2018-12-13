Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме ответили на продление ЕС экономических санкции против России на полгода 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с RT прокомментировал решение Евросоюза продлить экономические санкции против России на полгода.
«Однополярный мир невыгоден всем и, в том числе, Евросоюзу, который не имеет против России ничего, мы ближайшие соседи, работали друг с другом. Но ЕС попал под диктат Соединённых Штатов, которые заставляют его вводить против нас санкции, приписывая Скрипалей и ещё не пойми что. Тем не менее, по поводу «Северного потока — 2» у нас намечаются крупные торговые отношения», — сказал депутат.
Арефьев отметил, что некоторые страны Евросоюза не поддерживают политику Соединённых Штатов в отношении России.
«Германия, например, очень активно упирается против всех санкций. Но, дело в том, что американцы разместили войска на территории всех государств ЕС. Так что страны Евросоюза боятся не столько Россию, сколько не следовать американским советам. Поэтому они и вводят экономические санкции, хотя, для России они особого значения не имеют», — заключил он.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.
RT на русском: последние новости
В Госдуме прокомментировали признание вины Марией Бутиной Путин рассказал, кто может стать президентом Юрист объяснил признание вины Марией Бутиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на признание вины Бутиной136
Савченко частично ослепла и оглохла32
Лидер украинских раскольников случайно донес на ЦРУ163
Газовое безумие Европы и другие события дня22
Мать зарезала дочь за распутство43
Видео
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:30
Путин рассказал о своих научных увлечениях
Политика
11:04
Эрдоган присоединил север Сирии к Турции
Ближний Восток Статьи
02:13
Пробами из дыры «Союза» займутся в ФСБ
Наука и техника
01:03
К москвичам обратились с предупреждением
Погода Новости Москвы
06:28
«Русский Кен» экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение