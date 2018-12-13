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Юрист объяснил признание вины Марией Бутиной 

RT на русском 1 час назад
Фото: соцсети
Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал RT признание Марией Бутиной вины по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в Соединённых Штатах.
«Абсолютно точно, это вынужденное признание. Очевидно, вопрос именно так и был поставлен — или она получает по максимуму или идёт на сделку и получает минимальный срок. Это очень распространённая практика для Соединённых Штатов. Смысл в том, что такой способ позволит сохранить лицо американской юстиции», — считает юрист.
По словам Романенко, «этот процесс изначально провальный, не было фактуры для полноценного доказательства вины в суде».
«Приговор будет в рамках сделки со следствием, то есть, Мария Бутина получит минимальный срок. Однако, само предложение сделки прямо указывает на то, что доказательств вины нет. Сейчас же, в рамках судебного процесса, не будут исследоваться никакие доказательства, не будет полноценного судебного процесса с аргументацией сторон обвинения и защиты. В рамках этой надуманной истории Штаты получают возможность красиво выйти из игры. Потому что, когда обвинение разваливается в зале суда, это становится большим репетиционным ударом», — сказал он.
Ранее Бутина в суде США признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в Соединённых Штатах.
RT на русском: последние новости
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