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В Госдуме прокомментировали признание вины Марией Бутиной 

RT на русском 1 час назад
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал признание Марией Бутиной вины по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в Соединённых Штатах.
«Безусловно, Марии Бутиной в любом случае будет предоставляться юридическая поддержка. В тех условиях, в которых она содержалась, оказывалось психологическое давление и воздействие. С учётом этого, она вынуждена была дать такие показания. Мы всё равно не бросаем своих граждан, будем отстаивать их права. Она является гражданкой Российской Федерации и мы априори обязаны её защищать», — заявил депутат.
Бутина призналась
Швыткин также отметил, что «совершенно непонятно, на чём строятся обвинения в отношении Марии Бутиной».
Ранее Бутина в суде США признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в Соединённых Штатах.
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