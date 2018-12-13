В Госдуме прокомментировали признание вины Марией Бутиной

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал признание Марией Бутиной вины по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в Соединённых Штатах

«Безусловно, Марии Бутиной в любом случае будет предоставляться юридическая поддержка. В тех условиях, в которых она содержалась, оказывалось психологическое давление и воздействие. С учётом этого, она вынуждена была дать такие показания. Мы всё равно не бросаем своих граждан, будем отстаивать их права. Она является гражданкой Российской Федерации и мы априори обязаны её защищать», — заявил депутат.

Швыткин также отметил, что «совершенно непонятно, на чём строятся обвинения в отношении Марии Бутиной».

Ранее Бутина в суде США признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в Соединённых Штатах.