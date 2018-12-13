ЦИК планирует создать пять тысяч «цифровых избирательных участков»

ЦИК РФ планирует в краткосрочной перспективе создать пять тысяч "цифровых избирательных участков", которые позволят избирателям на федеральных и региональных выборах проголосовать в любом субъекте России , сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев на первом заседании научно-экспертного совета при ЦИК России.

"В краткосрочной перспективе предлагается создать пять тысяч избирательных участков, условно называемых "цифровые избирательные участки", — сказал Булаев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он пояснил, что развивать механизм голосования по месту нахождения ЦИК собирается в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Это даст возможность избирателям голосовать на федеральных выборах и выборах в органы государственной власти своего субъекта в любом другом регионе страны.

"Мы достаточно далеко продвинулись на этом пути, посмотрели несколько устройств, которые позволяют проводить голосование по неограниченному количеству выборов. Причем голосование может быть и электронным, и с изготовлением бумажного бюллетеня, который вводится в устройство. Всегда можно будет провести ручной пересчет этих бюллетеней по субъектам Российской Федерации, изготовить протокол по каждому субъекту", — пояснил Булаев.

Замглавы ведомства добавил, что ЦИК через несколько месяцев будет готова представить модель такого "цифрового избирательного участка" и продемонстрировать всем, что это такое и как работает.