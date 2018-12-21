ООН отвергла резолюцию России по ракетному договору

Генеральной Ассамблее ООН проголосовали против резолюции России в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Против резолюции проголосовали представители 46 стран, поддержали — 43. 78 стран-членов ООН воздержались от голосования.

19 декабря стало известно, что США точно не изменят решения о выходе из договора.