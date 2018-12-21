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ООН отвергла резолюцию России по ракетному договору 

Lenta.ru + ещё 40 1 час назад
Фото: Mary Altaffer / AP
В Генеральной Ассамблее ООН проголосовали против резолюции России в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Против резолюции проголосовали представители 46 стран, поддержали — 43. 78 стран-членов ООН воздержались от голосования.
19 декабря стало известно, что США точно не изменят решения о выходе из договора.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД 20 октября. Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Он заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней.
ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Михаил Горбачев , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , ООН , КПСС
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