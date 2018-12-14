Зурабишвили надеется на изменение позиции России по Абхазии и Южной Осетии 

ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили рассчитывает, что Россия изменит позицию в отношении всех вопросов, которые беспокоят грузинскую сторону, в том числе в связи с Абхазией и Южной Осетией.
Так она прокомментировала заявление статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, который по итогам очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье заявил РИА Новости, что враждебная риторика Грузии по ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии после выборов президента не изменилась.
Инаугурация нового президента Грузии состоится 16 декабря.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.