В МИД выступили за сохранение ДРСМД

Москва категорически против развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), его нужно сохранить, для этого РФ намерена провести резолюцию в ГА ООН , заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности. Мы буквально сегодня в ООН будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной ассамблеи, которая бы высказалась за сохранение этого договора", — сообщил министр в эфире радио "Комсомольская правда".

Лавров отметил, что США продолжают уходить от профессионального разговора по выполнению договора по РСМД.