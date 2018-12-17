Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД выступили за сохранение ДРСМД 

РИА Новости + ещё 24 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Москва категорически против развала договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), его нужно сохранить, для этого РФ намерена провести резолюцию в ГА ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности. Мы буквально сегодня в ООН будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной ассамблеи, которая бы высказалась за сохранение этого договора", — сообщил министр в эфире радио "Комсомольская правда".
Лавров отметил, что США продолжают уходить от профессионального разговора по выполнению договора по РСМД.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «тайный заговор» Лукашенко1
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди37
Ярош открыл «охоту» на московских попов611
Венедиктов оскорбил Киселева511
США отказались от учений в Арктике из-за России58
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:59
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет
Оружие Армия
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение