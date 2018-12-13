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В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о «страхах» России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление украинского президента Петра Порошенко о трёх вещах, которых, по его мнению, «боится Россия».
«Порошенко сделал много заявлений по поводу взаимоотношений России с Украиной и западом и сделает ещё не одно. Нет никакой другой важной темы в информационном пространстве для президента Украины, кроме как поддерживать конфронтационные отношения с Российской Федерацией и объяснять это разными способами, демонстрируя, что международное общественное мнение находится на его стороне», — считает депутат.
Новиков также отметил, что Россия с большим «сочувствием относится к тому, что происходит на Украине».
«Наш братский народ сегодня ввергнут в очень тяжёлое экономическое состояние и всё это является следствием той политики, которую проводили главы украинского государства. Этап резкого ухудшения положения граждан страны приходится на период президентства господина Порошенко», — заключил он.
Ранее Порошенко заявил, что «Россия боится трёх вещей».
По его словам, это «наше единство и солидарность», также Россия «ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму или Азовском море» и «европейский успех Украины».
RT на русском: последние новости
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