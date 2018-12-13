Путин рассказал, как Ельцин предложил ему стать президеном

Российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле рассказал, что отказался становиться премьер-министром, когда бывший российский президент Борис Ельцин хотел представить его кандидатуру в парламенте.

По задумке Ельцина, Путин должен был возглавить кабмин, затем участвовать в президентских выборах.

«Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента", я сказал: "Нет"», — вспомнил Путин.

По словам главы государства, Ельцин был крайне удивлен таким решением будущего президента РФ. Однако в то время Путин оказался не готов возглавить правительство.

«Он очень удивился: "Почему это?". Я говорю: "Я не готов, а я был уже большой мальчик"», — добавил Владимир Путин.

После этого российский президент обратился к молодым людям и пожелал им быть готовыми принимать ключевые решения в жизни как можно раньше.