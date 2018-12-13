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Путин рассказал, как Ельцин предложил ему стать президеном 

ТК «Звезда» 1 час назад
Владимир Путин рассказал о том, как он однажды ответил Борису Ельцину, что он не готов был идти в Государственную Думу, хотя был уже «большим мальчиком».
Российский президент Владимир Путин в ходе открытого урока в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле рассказал, что отказался становиться премьер-министром, когда бывший российский президент Борис Ельцин хотел представить его кандидатуру в парламенте.
По задумке Ельцина, Путин должен был возглавить кабмин, затем участвовать в президентских выборах.
«Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента", я сказал: "Нет"», — вспомнил Путин.
По словам главы государства, Ельцин был крайне удивлен таким решением будущего президента РФ. Однако в то время Путин оказался не готов возглавить правительство.
«Он очень удивился: "Почему это?". Я говорю: "Я не готов, а я был уже большой мальчик"», — добавил Владимир Путин.
После этого российский президент обратился к молодым людям и пожелал им быть готовыми принимать ключевые решения в жизни как можно раньше.
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