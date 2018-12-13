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Стивен Сигал оценил отношения России и США 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Об этом заявил голливудский актер и спецпредставитель российского МИД по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал на форуме в Общественной палате, передает ТАСС.
«Главной целью моей деятельности как спецпредставителя по гуманитарным связям является установление мира между США и Россией, — заявил он. — Сегодня отношения между Россией и США даже хуже, чем во времена холодной войны, хуже, чем в 1950-1960-е годы».
Сигал также считает, что война — это огромный бизнес, а людей, которые финансируют такие действия, можно называть именно бизнесменами, но никак не патриотами. «Обращаясь к тем, кто развязывает войны, хочу сказать, что ваши действия ничем не обоснованы (…). Та пропаганда, которую мы сейчас встречаем повсеместно, не имеет никакого основания под собой», — отметил он, говоря в том числе об антироссийской кампании в прессе.
Сигала взяли на должность спецпредставителя на общественных началах МИД России в августе 2018 года. В ведомстве поясняли, что актер займется проектами в области культуры, искусства, науки, образования и спорта. Также сообщалось, что он не будет получать денежное вознаграждение за работу.
Американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда сообщил, что актер, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.
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