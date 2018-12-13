Аксенов пригрозил администрации Феодосии «перезагрузкой»

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил полной "перезагрузкой" городской администрации Феодосии в случае не решения насущных вопросов до нового года.

Аксенов поводит в четверг выездное совещание по проблемным вопросам городского округа Феодосии . Наибольшую критику у горожан вызвало ненадлежащее обслуживание жилых домов и отношения с управляющими компаниями.

"Служебное расследование я обещаю с участием республиканских органов власти. С завтрашнего дня начинает. Дайте информацию, куда еще необходимо комиссии выехать, где существуют проблемы со взаиморасчетами, то есть несогласованная позиция. Мы можем эту ситуацию быстро закончить, сделать как в Симферополе — 100% перезагрузку", — сказал Аксенов на совещании.

Глава Крыма дал время городским властям до конца года снять все проблемные вопросы и найти общий язык с горожанами.

"У вас нет другого пути, как все это до нового года решить", — сказал Аксенов.

Феодосия — город в Крыму, на юго-восточном побережье Черного моря. В городе проживет около 68 тысяч человек.