Аксенов пригрозил администрации Феодосии «перезагрузкой» 

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил полной "перезагрузкой" городской администрации Феодосии в случае не решения насущных вопросов до нового года.
Аксенов поводит в четверг выездное совещание по проблемным вопросам городского округа Феодосии. Наибольшую критику у горожан вызвало ненадлежащее обслуживание жилых домов и отношения с управляющими компаниями.
"Служебное расследование я обещаю с участием республиканских органов власти. С завтрашнего дня начинает. Дайте информацию, куда еще необходимо комиссии выехать, где существуют проблемы со взаиморасчетами, то есть несогласованная позиция. Мы можем эту ситуацию быстро закончить, сделать как в Симферополе — 100% перезагрузку", — сказал Аксенов на совещании.
Глава Крыма дал время городским властям до конца года снять все проблемные вопросы и найти общий язык с горожанами.
"У вас нет другого пути, как все это до нового года решить", — сказал Аксенов.
Феодосия — город в Крыму, на юго-восточном побережье Черного моря. В городе проживет около 68 тысяч человек.