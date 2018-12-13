Кадыров назвал свое главное достижение за 11 лет

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает восстановление республики и обеспечение должного уровня безопасности для населения своими главными достижениями за 11 лет в должности руководителя региона. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Главное достижение, в первую очередь, для населения — это безопасность. Когда я еще был исполняющим обязанности главы республики, потом президентом Чеченской Республики, у нас были похищения людей, зачистки, везде блок-посты, даже в районных больницах находились военные, в школах стояли буржуйки, образования, можно сказать, не было. Мы убрали ненужные блок-посты, полностью освободили социальные объекты, плюс — восстановили все. Безработица была 76%, бюджет республики более 8 млрд рублей", — сказал Кадыров.

Он добавил, что регион восстановился и продолжает развиваться не только за счет дотаций из федерального центра, но также благодаря привлечению инвестиций. "Дотационный регион — на устах у людей, у нас нет ни одной привилегии. Мы строим инвестиционные проекты, которых нет в регионах России и на Кавказе, в частности. Мы хотим сделать Грозный молодежным центром Северного Кавказа", — добавил он.

Как сообщалось ранее, уровень безработицы в Чечне за последнее десятилетие снизился с 76% до 8,3%. Только за последние годы в республику удалось привлечь более 550 млрд рублей инвестиций.