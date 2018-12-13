Собчак снова примеряет роль политического пугала

Вот только героиня очередной светской сплетни не просто дама полусвета. Но как бы перспективный политик, недавний кандидат в президенты России, не скрывающая своих далеко идущих амбиций, связанных то с выборами губернатора ее родного Санкт-Петербурга , то с будущими выборами в Госдуму . А потому пребывающая в состоянии раскручивания своей нон-стоп предвыборной кампании.

А тут бесконечно тянущийся шлейф явно невыигрышных для публичного деятеля слухов. То скандал с авторитетной компанией Samsung, которая платила нашей героине за постоянную демонстрацию на людях своей продукции, а героиня появилась на публике с «яблочным» гаджетом. Теперь вот разрушение имиджа успокоившейся жены и матери. А ведь во всем «цивилизованном мире», на который Собчак призывает нас равняться, такие кульбиты часто становятся концом карьеры виднейших политиков.

Впрочем, на роль Собчак-младшей в нашей запутанной политике можно взглянуть и под другим углом зрения. Существует же версия, что курирующий ныне в Кремле внутреннюю политику Сергей Кириенко запустил на выборы Ксению Анатольевну с тайной целью, чтобы она со своей пропагандой социал-дарвинизма, требованием признать Крым украинским и прочими яркими заявлениями, сделанными, в том числе и из-за океаном, оттеняла главного фаворита выборов, подчеркивая его достоинства, патриотизм и близость к простым людским запросам.

А раз так, то, что мешает Собчак продолжать исполнять ту же роль и на выборах петербургского губернатора, и в ходе грядущей гонки за парламентскими мандатами? А для олицетворения такого амплуа валькирии-разрушительницы — чем больше разных грязноватых слухов, тем лучше. Недаром, с одной стороны, показатель ее узнаваемости в стране приближается чуть ли не к ста процентам, но одновременно и отрицательный рейтинг зашкаливает.

А светские хроникеры просто делают свою работу, не отвлекаясь на высокие цели большой политики. Каждому свое!