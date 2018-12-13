Очень желтое издание порадовало читателей свежей светской новостью: мол, Ксения Собчак де-факто покинула своего официального мужа Максима Виторгана и сошлась с режиссером-модернистом Константином Богомоловым, который, в свою очередь, развелся с актрисой Дарьей Мороз. Для специфического издания — это крайне выигрышная новость. Горячий ответ на запрос публики — «Кто с кем когда?» — это его коронка.
Вот только героиня очередной светской сплетни не просто дама полусвета. Но как бы перспективный политик, недавний кандидат в президенты России, не скрывающая своих далеко идущих амбиций, связанных то с выборами губернатора ее родного Санкт-Петербурга, то с будущими выборами в Госдуму. А потому пребывающая в состоянии раскручивания своей нон-стоп предвыборной кампании.
А тут бесконечно тянущийся шлейф явно невыигрышных для публичного деятеля слухов. То скандал с авторитетной компанией Samsung, которая платила нашей героине за постоянную демонстрацию на людях своей продукции, а героиня появилась на публике с «яблочным» гаджетом. Теперь вот разрушение имиджа успокоившейся жены и матери. А ведь во всем «цивилизованном мире», на который Собчак призывает нас равняться, такие кульбиты часто становятся концом карьеры виднейших политиков.
Достаточно вспомнить, того же любвеобильного Доминика Стросс-Кана, считавшегося фаворитом французских президентских выборов, или униженно каявшегося Билла Клинтона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Все очень просто. Если ты говоришь прекрасной женщине, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это не более чем факт, и он тебе ничего не стоил. Любить женщину за ее достоинства бессмысленно. Она заслужила это. Это плата, а не дар. А вот любить женщину за ее пороки — это и есть настоящий дар, потому что она не заслуживает этого. Любить ее за ее пороки, значит осквернить ради нее все понятия о добродетели, и это является истинной данью любви, потому что ты приносишь в жертву свою совесть, свой разум, свою честность и свое неоценимое самоуважение. (С)
Впрочем, на роль Собчак-младшей в нашей запутанной политике можно взглянуть и под другим углом зрения. Существует же версия, что курирующий ныне в Кремле внутреннюю политику Сергей Кириенко запустил на выборы Ксению Анатольевну с тайной целью, чтобы она со своей пропагандой социал-дарвинизма, требованием признать Крым украинским и прочими яркими заявлениями, сделанными, в том числе и из-за океаном, оттеняла главного фаворита выборов, подчеркивая его достоинства, патриотизм и близость к простым людским запросам.
А раз так, то, что мешает Собчак продолжать исполнять ту же роль и на выборах петербургского губернатора, и в ходе грядущей гонки за парламентскими мандатами? А для олицетворения такого амплуа валькирии-разрушительницы — чем больше разных грязноватых слухов, тем лучше. Недаром, с одной стороны, показатель ее узнаваемости в стране приближается чуть ли не к ста процентам, но одновременно и отрицательный рейтинг зашкаливает.
А светские хроникеры просто делают свою работу, не отвлекаясь на высокие цели большой политики. Каждому свое!