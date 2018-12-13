Лавров рассказал о перспективах отношений с Советом Европы

"Обсуждалась тема отношений России с Советом Европы и отношения с ПАСЕ, в частности. Министр очень подробно изложил существо проблемы и предстоящие этапы в развитии этой ситуации", — сказал сенатор.

По его словам, разговор, прошедший в закрытом для СМИ формате, был очень предметным.