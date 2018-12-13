Глава МИД Сергей Лавров, выступая перед сенаторами и главами законодательных собраний регионов в четверг, подробно рассказал о проблемах в отношениях России и Советом Европы и о предстоящем развитии этой ситуации, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Обсуждалась тема отношений России с Советом Европы и отношения с ПАСЕ, в частности. Министр очень подробно изложил существо проблемы и предстоящие этапы в развитии этой ситуации", — сказал сенатор.
По его словам, разговор, прошедший в закрытом для СМИ формате, был очень предметным.