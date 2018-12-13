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Захарова отреагировала на сообщения о «ядерной бомбе в Крыму» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Заявления о якобы попытках России обвинить Украину в стремлении доставить ядерную бомбу в Крым являются фейком, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается измышлений про «ядерную бомбу в Крыму», то оставим их на совести Кинга, который, очевидно, переживает свое скорое расставание с ЕС и со своим нынешним постом. Сложно понять, почему у человека этот выброс фейка», — приводит слова Захаровой Twitter МИДа.
Ранее британский комиссар ЕС по безопасности Джулиан Кинг заявлял, что российские власти готовились к захвату трех украинских кораблей в Азовском море, проводя «кампанию по дезинформации» — в частности, распространяя информацию о том, что Украина «заразила море холерой» и что британские и украинские секретные службы «пытались доставить ядерную бомбу в Крым».
"Любые меры против России. Кроме войны"
В понедельник стало известно, что ВСУ засекретили информацию о провокации, проведенной у Керченского пролива 25 ноября, в результате которой было задержано два бронекатера и один буксир ВМС Украины.
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