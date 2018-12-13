Захарова прокомментировала введённые Литвой санкции 

Россия примет зеркальные меры в ответ на санкции Литвы в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Мы уже не раз подчёркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует «зеркальный» ответ», — сказала она.
По её словам, «Литва — это единственная страна, которая, не дожидаясь американских и европейских патронов, которые пока изучают ситуацию, решила инициативно… наказать Россию» за инцидент в Чёрном море.
7 декабря стало известно, что Литва ввела санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что страна ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе.