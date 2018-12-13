Захарова прокомментировала введённые Литвой санкции

«Мы уже не раз подчёркивали, что любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует «зеркальный» ответ», — сказала она.

По её словам, «Литва — это единственная страна, которая, не дожидаясь американских и европейских патронов, которые пока изучают ситуацию, решила инициативно… наказать Россию» за инцидент в Чёрном море.

7 декабря стало известно, что Литва ввела санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе.