Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что словацкий дипломат был объявлен персоной нон грата.
«На днях персоной нон грата в Российской Федерации был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток», — сказала Захарова.
По её словам, послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота.
Ранее Словакия объявила о высылке из страны российского дипломата.
По словам премьера республики Петера Пеллегрини, он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО.