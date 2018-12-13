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Россия объявила персона нон-грата словацкого дипломата 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РФ ОБЪЯВИЛА ПЕРСОНА НОН-ГРАТА СЛОВАЦКОГО ДИПЛОМАТА, 11 ДЕКАБРЯ ПОСЛУ СЛОВАКИИ ВРУЧЕНА НОТА ОБ ЭТОМ — МИД РОССИИ
РИА НОВОСТИ
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