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Россия объявила персона нон-грата словацкого дипломата
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
РФ
ОБЪЯВИЛА ПЕРСОНА НОН-ГРАТА СЛОВАЦКОГО ДИПЛОМАТА, 11 ДЕКАБРЯ ПОСЛУ СЛОВАКИИ ВРУЧЕНА НОТА ОБ ЭТОМ —
МИД РОССИИ
РИА НОВОСТИ
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