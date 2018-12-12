«Санкции из музея». Немецкий политолог прокомментировал заявление Меркель

Германия поддержит продление санкций против России на предстоящем саммите ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге

Она высказала обеспокоенность в связи с действиями России и добавила, что Германия не "приемлет фактических претензий на Азовское море".

Двадцать пятого ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате были арестованы 24 украинских моряка. Киев посчитал это актом агрессии и объявил ​военное положение в некоторых областях Украины. Москва назвала произошедшее провокацией со стороны президента Украины Петра Порошенко перед выборами.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление канцлера ФРГ о санкциях.

"Европейский союз автоматически продлевает санкции каждые полгода. Это старые санкции, которые давным-давно находятся в музее. Россия в свое время ответила на них антисанкциями, и вот уже почти пять лет мы живем в таком режиме. Каждая сторона к этому привыкла, и эти санкции фактически уже никому больно не делают. Что касается заявления г-жи Меркель, то надо понимать, что она хочет укреплять свою роль лидера Европы. А внутри ЕС сейчас столько разногласий: беженцы, вопросы финансирования, уход Британии… Евросоюз лопается по швам — не разваливается, но лопается… И после того как (президент Франции Эммануэль) Макрон сел в лужу там в Париже со своими манифестациями и потерял авторитет, госпожа Меркель — это тот политик, который пытается как-никак все-таки быть лидером Евросоюза", — отметил Александр Рар.

Он объяснил, почему Ангела Меркель выступила за продление санкций.

"Лидер должен уметь находить точки соприкосновения. К сожалению, та точка общих интересов, которую Меркель, как она думает, всегда находит — это антироссийские санкции. Потому что если она сейчас выступит за снятие санкций, на нее набросятся поляки, прибалты, шведы и некоторые другие страны, которые требуют ужесточения санкций. А те страны, которые раньше выступали за снятие санкций, они в последнее время все больше молчат — во всяком случае, их не слышно. Поэтому г-жа Меркель, чтобы показать, что Европа может хоть в чем-то проявить единство, проявляет это единство в продлении антироссийских санкций", — сказал Александр Рар.

Он не видит в нынешних условиях возможности для взаимного отказа от режима санкций.

"Минские соглашения не исполняются — Украина в их выполнении не заинтересована. Плюс к этому наверняка будут новые провокации в Азовском море. Поэтому я не вижу никаких предпосылок для отказа от режима санкций. Евросоюз будет продлевать свои санкции против России каждые полгода, а Россия будет продлевать свои — так мы и будем жить", — заключил Александр Рар.

Евросоюз привязал вопрос возможной отмены ограничений против России к ходу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Каждые полгода ЕС заслушивает доклад Франции и ФРГ перед принятием политического решения о продлении санкций еще на полгода. В начале июля экономические ограничения против России продлили до 31 января 2019 года.