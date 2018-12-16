Явка на выборах главы Приморья составила 13,97%

Явка на повторных выборах губернатора Приморского края к полудню по местному времени (05.00 мск) составила 13,97%.

Согласно сайту избиркома Приморья, самая высокая явка отмечена в Спасской городской территории — 28,05%, самая низкая — в Первомайском районе Владивостока , где она составила 7,74%, передает ТАСС

Как пишет Telegram-канал «Эксперты Приморского края», на участках работают несколько тысяч наблюдателей (в том числе присутствуют представители федерального движения «Голос», с направлениями которым помог штаб врио главы региона Олега Кожемяко ), охрану правопорядка обеспечивают более 3500 сотрудников полиции.

«В социальных сетях и мессенджерах был опубликован ряд сообщений о нарушениях. Однако пока ни один из фактов не подтвердился. Больше напоминает «битву штабов». При этом, во всех этих историях ни разу не упомянут [Андрей] Андрейченко», — говорится в сообщении канала. Отмечается, что ключевым источником оперативной информации о ходе дня голосования является региональный сегмент Telegram.

Напомним, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за нарушений. Повторные выборы проходят 16 декабря. Досрочно на выборах главы региона проголосовали 9,5 тыс. человек. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,46 млн избирателей.