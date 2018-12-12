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В МИД РФ назвали провокационными заявления Помпео о поддержке членства Грузии в НАТО 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Военная активность США и НАТО в Грузии является главным вызовом для региональной безопасности, Россия рассматривает как провокационные недавние заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Майкла Помпео о поддержке членства Грузии в альянсе. Об этом заявили в МИД РФ в среду по итогам дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в Женеве с участием представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, РФ и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.
Как указали в российском дипведомстве, по вопросу неприменения силы и возможности принятия соответствующего заявления участников мнения сторон принципиально разошлись. "Российская, абхазская и югоосетинская делегации вновь подчеркнули, что главным вызовом для региональной безопасности является военная активность США и НАТО на грузинской территории, включая планы Вашингтона и Тбилиси по модернизации военного аэродрома в Вазиани и проведению очередных крупномасштабных многонациональных учений в 2019 году, — указали в МИД РФ. — К грузинской стороне обращен призыв перестать быть проводником чужих интересов, а вместо этого попытаться наладить отношения с соседями".
"Не иначе как провокационные рассматриваем недавние заявления генсекретаря НАТО и госсекретаря США о поддержке членства Грузии в НАТО, — продолжили в дипведомстве. — Именно такие безответственные посулы в августе 2008 года подтолкнули Тбилиси к преступной военной авантюре".
На консультациях была также затронута тема деятельности так называемого "Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р. Лугара". В министерстве обратили внимание, что "под крышей "мирного грузинского медучреждения" расположилось Управление медицинских исследований Сухопутных войск США".
"Опубликованный анонимными международными экспертами поверхностный доклад о посещении лаборатории не снимает наших озабоченностей на этот счет, в том числе в контексте соблюдения Конвенции о запрещении бактериологического оружия (КБТО)", — подчеркнули на Смоленской площади.

Предотвращение инцидентов на границах

Стороны также обсудили ситуацию на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, всеми участниками дискуссий, кроме грузинских представителей, она была признана в целом стабильной. "Статистика пересечений свидетельствует об отсутствии серьезных проблем со свободой передвижения, число происшествий не превышает средних значений. "Горячая линия" в 2018 году была задействована более 2 тыс. раз, что позволило предотвратить опасные инциденты в приграничье", — констатировали в МИД РФ.
Положительную оценку получило решение Южной Осетии возобновить участие в заседаниях Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). "В этой связи российская сторона призвала сопредседателей содействовать формированию сбалансированной и деполитизированной повестки этих встреч. От этого во многом зависит и будущее второго МПРИ в Гале", — подчеркнули в МИД РФ.
При этом на консультациях оказалась сорванной работа гуманитарной группы после того, как, вопреки мнению абхазской и югоосетинской делегации, было решено начать обсуждение разработанной сопредседателями памятной записки о возможных подходах к решению проблемы беженцев. "Сухум и Цхинвал принципиально отказываются от обсуждения данной темы в Женеве из-за регулярного внесения ее Грузией в повестку Генеральной ассамблеи ООН, куда, как известно, представители Абхазии и Южной Осетии не имеют доступа, несмотря на свои многократные обращения", — отметили на Смоленской площади.
Следующая встреча в Женеве запланирована на апрель 2019 года.
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