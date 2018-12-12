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ЕС обвинил Россию в злоупотреблении правом вето в СБ ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
ЕП одобрил в среду резолюцию, в которой обвинил РФ в подрыве международных усилий по урегулированию конфликтов из-за применения права вето в СБ ООН, а также призвал продлевать против Москвы санкции, пока не будут выполнены минские соглашения.
Резолюция о реализации общей и оборонной политики ЕС была одобрена 401 голосом "за" при 173 "против".
В документе, в частности, есть пункт, в котором "осуждается неоднократное применение Россией права вето в Совете Безопасности ООН" и выражено мнение, что "это подрывает международные усилия по достижению мира и урегулированию конфликтов".
"ЕП отмечает, что тупиковые ситуации в Совете Безопасности ООН препятствуют действиям международного сообщества и препятствуют урегулированию кризисов", — говорится в документе.
В резолюции зафиксирован также "призыв к государствам-членам поддержать реформы в структуре и функционировании Совета Безопасности".
В резолюции также содержится призыв "продолжать усилия по обеспечению выполнения Минских соглашений и продлевать санкции ЕС против России до тех пор, пока она не выполнит эти соглашения".
Также в проекте резолюции содержится формулировка о том, что "экономические санкции являются мощным инструментом дипломатии принуждения".
Ранее евродепутат от Италии Марио Боргезио внес в проект этой резолюции поправку с предложением снять санкции с РФ, но она не вошла в итоговый текст после голосования в комитете.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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