Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости

«Глава российского государства отметил впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном в области экономического, социального и научно-технического развития, а также конструктивную роль страны в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин высоко оценил российско-казахстанские отношения и выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества во всех областях