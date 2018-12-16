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Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости 

Rambler News Service + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава российского государства отметил впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном в области экономического, социального и научно-технического развития, а также конструктивную роль страны в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин высоко оценил российско-казахстанские отношения и выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества во всех областях
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