Президент России Владимир Путин не принял окончательного решения по амнистии в честь юбилея Конституции Р Ф.
Этот вопрос поднимался во вторник, на закрытой части заседания совета по правам человека. Глава государства ответил, что «такие решения принимать в рамках короткого заседания нельзя», необходимо тщательно обдумать предложение.
Путин привёл в пример амнистию 1917 года, когда большевики открыли двери тюрем, но никому от этого не стало легче.
«Президент не сказал «нет», но он не сказал «да»», — отметил председатель Совета Михаил Федотов.
Пять лет назад, по случаю 20-летия Конституции, Владимир Путин объявил амнистию для стариков, беременных и женщин с детьми, совершивших преступления ненасильственного характера. Постановление Госдумы было принято 19 декабря 2013 года.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Конституции Р Ф председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Российский лидер поблагодарил за работу Зорькина и всех судей, писал News.ru.