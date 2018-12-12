Путин может объявить амнистию в честь юбилея Конституции

Президент России Владимир Путин не принял окончательного решения по амнистии в честь юбилея Конституции Р Ф.

Этот вопрос поднимался во вторник, на закрытой части заседания совета по правам человека . Глава государства ответил, что «такие решения принимать в рамках короткого заседания нельзя», необходимо тщательно обдумать предложение.

Путин привёл в пример амнистию 1917 года, когда большевики открыли двери тюрем, но никому от этого не стало легче.

«Президент не сказал «нет», но он не сказал «да»», — отметил председатель Совета Михаил Федотов.

Пять лет назад, по случаю 20-летия Конституции, Владимир Путин объявил амнистию для стариков, беременных и женщин с детьми, совершивших преступления ненасильственного характера. Постановление Госдумы было принято 19 декабря 2013 года.