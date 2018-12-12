Зачем украинские моряки объявили себя военнопленными

Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. О начавшейся «войне» в интервью западным СМИ продолжил говорить и президент Украины Петр Порошенко . Слаженность этих заявлений вряд ли случайна. Могут ли украинские моряки действительно претендовать на статус военнопленных и зачем им это нужно?

Украинские моряки, находящиеся под следствием в России , решили пойти на политическую хитрость. Так, командир задержанного у Керченского пролива бронекатера «Бердянск» капитан 2-го ранга ВМС Украины Денис Гриценко , арестованный в России по делу о незаконном пересечении государственной границы, считает себя военнопленным.

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Этой позиции будут придерживаться все моряки», — сказал адвокат.

Он также отметил, что «преступником» себя арестованный Гриценко себя не признает. Ранее уже сообщалось, что Гриценко отказался признавать вину и давать показания.

Причем живется этим «военнопленным» не так уж и плохо. Так, Полозов рассказал, что к задержанным никто не применяют силу или давление, «наоборот относятся уважительно». С чего же вдруг украинский моряк решил присвоить себе такой статус?

Медаэксперт Анатолий Шарий считает это весьма эффективной линией защиты украинских моряков. По его словам, «все прекрасно примут эту терминологию». Медиаэксперт назвал «колоссальной ошибкой» решение России не отпустить моряков сразу после инцидента «по доброй воле», так как моряки «никого не убили, ни в кого не стреляли».

«Дело в том, что те, кто у вас принимает решения на уровне среднего звена и чуть выше — очень заторможенные. Пока провернутся шестеренки, когда сверху вниз дойдут указания, будет уже поздно. Поэтому сейчас все эти, на мой взгляд, попытки рассказать, что из Донецка приехал кто-то… СБУшник его пытал — мы это уже видели с Надежной Савченко, которая пытала священника, который тут же испарился… Это ужасная глупость», — считает Шарий.

Он уверен, что дело с задержанием моряков в России «довели до абсурда».

«Даже если завтра убьют тысячи человек где-нибудь в Йемене, цивилизованное сообщество и внимания не обратит, а здесь будут проходить по всему миру флешмобы про моряков», — уверен Шарий, добавив, что России следовало на заседании Совбеза ООН «не мычать что-то о печеньках», а «четко рассказать о том, что моряки нарушили то-то и то-то, зашли сюда, но мы их отпустили, потому что мы нормальные вменяемые люди».

«Можно вешать любые ярлыки, но этого не достаточно для того, чтобы говорить об освобождении от уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье и правоохранительные органы обязаны доказать его виновность в частности в пересечении границы», — пояснил адвокат.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также подчеркнул, что правовой статус украинских моряков — задержанные по подозрению в нарушении госграницы РФ, поэтому в отношении них было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

«Все объективные данные, показания свидетелей однозначно говорят, что он виновен. Разумеется, итоговое решение вынесет суд. По крайней мере, мы можем сказать, что выбрать такую линию защиты — право Гриценко, как подсудимого», — отметил эксперт, назвав позицию украинского капитана «глупой» из-за попытки политизировать это уголовное дело, так как ему это не поможет избежать справедливого разбирательства.

Гриценко может объявлять себя кем угодно, подчеркнул Коротченко.

«Нам неважно, кем считает себя Гриценко. Гриценко не является военнопленным по той простой причине, что между Россией и Украиной нет состояния войны. Мы не ведем боевых действий», — добавил эксперт.

Однако именно в этом вопросе решил подлить масла в огонь президент Украины Петр Порошенко, заявивший в ходе комментария по инциденту в Керченском проливе о начале «войны» с Россией. По его словам, действия российских пограничников расцениваются как агрессия.

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил президент Украины.

Вот только, несмотря на такие громкие слова, официальных заявлений от Киева об объявлении войны почему-то пока так и не поступало.

В Москве заявление Порошенко не осталось без внимания. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле «не согласны с такой трактовкой позиции» и считают, что речь идет о провокации со стороны Киева, устроенной в преддверии выборов, а не о войне.

«Порошенко может утверждать что угодно, необходимо, чтобы президент Украины и Верховная рада объявили войну РФ, вот тогда страны будут находиться в состоянии войны. Но этого же нет», — подчеркнул в свою очередь Игорь Коротченко.

Он напомнил, что Украина по-прежнему занимается транзитом российского газа в Европу и выполняет ряд других экономических договоренностей.

«Осуществляются банковские операции. Вякать — это одно, а юридически никаких акций нет, поэтому в состоянии войны мы не находимся.

У нас здесь миллионы украинских граждан трудятся прилежно, пересылают деньги на родину. Поэтому какое состояние войны? Это все фейки украинские», — подытожил Игорь Коротченко.

Анатолий Шарий считает, что причины таких громких высказываний Порошенко очень просты.

«Запомните мои слова: чем ближе Петр Алексеевич Порошенко будет к выборам, тем больше у него будет истерика. Я опасаюсь, что он пойдет на какую-то серьезную не то что провокацию, а скажем прямым текстом, теракт. Ему же обязательно надо сорвать выборы», — сказал Шарий.

Как пояснил медиаэксперт, согласно социологии, Порошенко уступает другим потенциальным соперникам и не проходит во второй тур.

«Он даже не на втором месте. Он идет после Тимошенко (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко), Зеленского (шоумен Владимир Зеленский) и Ляшко (лидер Радикальной партии Олег Ляшко)», — пояснил собеседник.

По словам Шария, такое положение дел стало не просто серьезной проблемой для президента, а заставляет его волноваться.