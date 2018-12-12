Зорькин подарил Путину книгу судебных решений 

Президент России Владимир Путин поздравил с Юбилеем Конституции РФ председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Российский лидер поблагодарил за работу Зорькина и всех судей Конституционного суда.
«Сегодня необычный праздник, юбилейная дата 25-летие принятия основного документа страны», — отметил глава государства на встрече с председателем КС в Кремле.
Валерий Зорькин пришел на встрече с необычным подарком. Он преподнёс президенту две книги с избранными решениями Конституционного суда.
«За год судьи рассматривают в среднем 15 тысяч жалоб и большинство из них связано с толкованием Основного закона России», — рассказал Зорькин.
Ранее Валерий Зорькин заявил, что Конституция нашей страны похожа на автомобиль «Мерседес» последней марки класса люкс. писал News.ru.
12 декабря 2018 года в России празднуется 25-летие Конституции. Именно в этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят основной закон страны.