Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении на Мариуполь

«К сожалению, тревожные новости из этого региона продолжают поступать. Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию», — отметила дипломат на брифинге.

По ее словам, украинские власти хотят воспользоваться введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения для стремительного наступления на мариупольском направлении. Его целью должен стать «захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией».

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко в интервью немецким журналистам заявил, что Россия хочет «расширить свою оккупацию Украины», а именно — захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы получить «наземный коридор» из Донбасса в Крым. Его заявление в Кремле назвали абсурдным.

В конце ноября подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающие участие в операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), были приведены в полную боевую готовность.