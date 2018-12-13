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Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении на Мариуполь 

Lenta.ru + ещё 12 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украина готовит военное наступление на Мариуполь и провокацию на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«К сожалению, тревожные новости из этого региона продолжают поступать. Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию», — отметила дипломат на брифинге.
По ее словам, украинские власти хотят воспользоваться введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения для стремительного наступления на мариупольском направлении. Его целью должен стать «захват находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией».
В начале декабря президент Украины Петр Порошенко в интервью немецким журналистам заявил, что Россия хочет «расширить свою оккупацию Украины», а именно — захватить города Мариуполь и Бердянск, чтобы получить «наземный коридор» из Донбасса в Крым. Его заявление в Кремле назвали абсурдным.
В конце ноября подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающие участие в операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), были приведены в полную боевую готовность.
Соответствующие меры были приняты в связи с инцидентом в Керченском проливе, где 25 ноября пограничники ФСБ задержали три украинских военных корабля после того, как они пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасные маневры. Российская сторона назвала произошедшее провокацией. В Киеве сочли задержание их кораблей «актом военной агрессии» и приняли законопроект о введении в стране военного положения.
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