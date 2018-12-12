Рябков обсудил с послом Ирана международную повестку 

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Ирана Мехди Санаи международную повестку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"12 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной повестки дня. Рассмотрен также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее председатель Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани призвал к интенсификации сотрудничества Москвы и Тегерана.