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Рябков обсудил с послом Ирана международную повестку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Ирана Мехди Санаи международную повестку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"12 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам международной повестки дня. Рассмотрен также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее председатель Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани призвал к интенсификации сотрудничества Москвы и Тегерана.
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