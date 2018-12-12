Медведев: на базе Конституции удалось в короткий срок уйти от советского законодательства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что на базе Конституции РФ удалось в достаточно короткий исторический период создать современное законодательство. На заседании правительства в среду он поздравил коллег с 25-летием Основного закона РФ. "Очевидно, что за эти 25 лет нам удалось на базе Конституции создать современное законодательство, которое регулирует все стороны функционирования государства", — сказал глава правительства, отметив, что "это довольно короткий срок", поскольку еще четверть века назад все законодательство было советским. "А сейчас у нас практически не осталось нормативных актов советского периода, что в общем и целом достаточно любопытное явление, поскольку обычно законодательство совершенствуется гораздо более длительный срок", — добавил Медведев. Он также отметил, что именно правительство РФ отвечает за то, чтобы каждый закон применялся на практике максимально эффективно, и обеспечивает через подготовку и контроль за исполнением федерального бюджета социальные гарантии и условия для экономического роста, а также решает целый ряд оперативных задач.