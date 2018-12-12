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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В Госдуме ответили на слова Порошенко об инциденте в Керченском проливе 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал инцидент в Керченском проливе войной.
«Порошенко, как волк на луну завывает военную арию с первого дня на своём посту. Мы постоянно слышим о военных действиях в Донбассе, о каких-то репрессиях в Крыму, о стычках на границе и всё это — исключительно «военные сражения». Складывается впечатление, что, либо мы живём в другом измерении, либо Порошенко на всё смотрит с другой планеты. Задержание нарушителей границы во всём мире расценивается как законный арест, и только у украинского президента — это «война», — отметил Белик.
Депутат отметил, что таким образом украинский лидер пытается отвлечь граждан от реальных проблем в стране.
«Фактически, Порошенко пытается достичь одного. Громкий заголовок «ВОЙНА», по его задумке, должен перекрыть другие заголовки: «Украинский президент загоняет своих граждан в коммунальное рабство по команде МВФ», «Коррупция в окружении Порошенко уничтожает Украину», «Порошенко добился томоса для украинской церкви лишь на бумаге». Таких заголовков в украинских СМИ ежедневно сотни, и ни у кого не вызывает сомнения, кто реально виноват в происходящем на Украине. Громкие заявления в свете софитов — единственный путь для Порошенко сохранить власть, деньги, а возможно, и свободу», — заключил Белик.
Ранее Порошенко назвал войной инцидент в Керченском проливе.
RT на русском: последние новости
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