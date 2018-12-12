Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожения Крымского моста призывом к терроризму.
"Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных. Что говорить о том, какое "мирное будущее" киевский режим продумал для своей страны", — написала Захарова в Facebook. Она подчеркнула, что политика киевских властей строится на провокациях, запугивании и угрозах.
Ранее Мосийчук уже делал подобные заявления. В частности, в августе депутат Рады призвал украинские спецслужбы заняться вопросом уничтожения Крымского моста. Он отмечал, что необходимо обратиться за помощью к "союзникам на Кавказе", а также заявлял, что лично бы принял участие в уничтожении "вражеской инфраструктуры", если был бы министром обороны Украины.
В эфире радио Sputnik эти заявления прокомментировал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае началось движение автомобилей по мосту.
Украинские власти долгое время утверждали, что построить мост через Керченский пролив невозможно. Однако после открытия Киев начал подсчитывать убытки, которые мост якобы приносит Украине.
Корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, направляясь к Керченскому проливу из Черного моря, нарушили российскую границу. Они не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров пограничной службы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться и допускали опасные маневры. В итоге они были задержаны. Среди 24 задержанных украинских военнослужащих оказались два сотрудника СБУ Андрей Драч и Василий Сорока, которые, по данным ФСБ, были на кораблях и координировали провокации. Они также были арестованы на два месяца. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении госграницы.