«Парадигма крови». Клинцевич о позиции Киева в отношении Крымского моста

"Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных. Что говорить о том, какое "мирное будущее" киевский режим продумал для своей страны", — написала Захарова в Facebook. Она подчеркнула, что политика киевских властей строится на провокациях, запугивании и угрозах.

Ранее Мосийчук уже делал подобные заявления. В частности, в августе депутат Рады призвал украинские спецслужбы заняться вопросом уничтожения Крымского моста. Он отмечал, что необходимо обратиться за помощью к "союзникам на Кавказе", а также заявлял, что лично бы принял участие в уничтожении "вражеской инфраструктуры", если был бы министром обороны Украины.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае началось движение автомобилей по мосту.

Украинские власти долгое время утверждали, что построить мост через Керченский пролив невозможно. Однако после открытия Киев начал подсчитывать убытки, которые мост якобы приносит Украине.