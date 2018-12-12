В Кремле намерены разобраться в ситуации с отменой рэп-концертов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить причины массовых отмен концертов в регионах. Лидер страны заявил об этом на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. О распоряжении Путина журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — отметила омбудсмен.

Она также подчеркнула, что 10 декабря направила в прокуратуру соответствующий запрос и на данный момент располагает только «самыми общими» сведениями.

Ранее Москалькова призывала не препятствовать концертам артистов, которые «не выступают с пропагандой экстремистских позиций, не занимаются разжиганием национальной розни, не выступают с песнями, которые могли бы нанести вред обществу».

Тогда же уполномоченная по правам человека заявила, что «хорошо бы встретиться с ребятами из этих групп», и пообещала «разобраться в этой ситуации».

Круглый стол

В четверг, 6 декабря, в Госдуме состоялся круглый стол — в нём приняли участие депутаты, сотрудники профильных ведомств, а также музыканты и другие представители инициативной группы.

На собрании присутствовали видеоблогер Дмитрий Ларин и рэперы Птаха и Жиган (у них проблем с концертной деятельностью не возникало). По словам Ларина, на встречу были приглашены и те исполнители, которые столкнулись с отменой выступлений, однако по тем или иным причинам они на круглый стол не пришли.

Позднее глава Молодёжного парламента Мария Воропаева, также принимавшая участие в круглом столе, рассказала о возможности создания комиссии или экспертного совета по культуре, который мог бы заниматься подобными случаями. По её словам, это предложение поступило от самих музыкантов.

Птаха назвал такое развитие событий «идеальным вариантом». С его точки зрения, необходимо создать «не карательный орган», а «некий буфер», решения которого будут обладать юридической силой.

Как пояснил Ларин, речь идёт о том, чтобы анализировать и при необходимости обжаловать результаты психолингвистической экспертизы, которая проводится в отношении творчества музыкантов. Он подчеркнул, что считает её крайне субъективной, так как решение выносится только «двумя экспертами: психологом и лингвистом».

7 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ сообщил, что Кремль «очень внимательно» следит за развитием событий.

«Надо уметь работать с современной молодёжной культурой, чтобы не было так, что кто-то случайно не понимает или она им не нравится, а заканчивается это запретами концертов. Это глупость», — сказал он.

Кроме того, Кириенко подчеркнул необходимость «умения работать» с интернет-средой.

Ситуацию прокомментировали и в МВД . В ведомстве заявили о своей непричастности отмене концертов. Замглавы министерства Игорь Зубов заявил, что «никаких указаний» по поводу отмены культурных мероприятий не было, и необходимо проводить отдельные проверки для выяснения причин «в каждом отдельном случае».

«Если нам поручит прокуратура, мы проведём проверку на этот счёт», — заключил Зубов.

11 декабря председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская напомнила о возможности ставить маркировку о возрастном ограничении на афиши мероприятий. Запреты концертов она при этом назвала бессмысленными.

«Я не понимаю, почему их (концерты. — RT) запрещают. Если «18+» стоит, то и нет проблем… Маркировку надо ставить. Я тоже считаю, что если есть ненормативная лексика, то надо ставить «18+». Для очистки совести», — заявила она.

Сорвавшиеся выступления

Систематические проблемы с концертной деятельностью начались у музыкантов в середине осени 2018 года. Первым с этим столкнулся рэпер Хаски. По словам сотрудников региональных клубов, площадкам начали поступать рекомендации не проводить запланированные мероприятия.

Вскоре с аналогичной ситуацией столкнулись группы «Френдзона» и Ic3peak, затем — рэперы Элджей, GONE.Fludd и другие артисты.

В ряде случаев выступления удавалось провести — с помощью поднятия возрастного ценза или нахождения альтернативных площадок. Несколько раз уже идущие концерты прерывались, а площадки — обесточивались.

21 ноября, после срыва концерта в Краснодаре, Хаски вышел к собравшимся у клуба поклонникам, взобрался на капот припаркованной рядом машины и начал исполнять композицию «Ай». Его практически сразу же задержали сотрудники полиции. В результате рэпера обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток. Через несколько дней решение суда удалось обжаловать, и музыканта отпустили. После этого исполнитель отменил оставшиеся шесть ноябрьских концертов, однако заверил, что запланированные на декабрь выступления в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельске всё же состоятся.

26 ноября, в день его освобождения из-под стражи, рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC провели в столице концерт в поддержку Хаски и других артистов.

1 декабря в Новосибирске на выходе из поезда были задержаны и доставлены в отделение полиции музыканты группы Ic3peak. Как выяснилось позднее, с ними провели беседу и отпустили. Назначенный на эту дату концерт отменён не был.

6 декабря в Воронеже у Ic3peak также возникли проблемы с проведением выступления — по данным СМИ, на кухне клуба, где должны были выступать артисты, якобы были обнаружены нарушения. Концерт продлился 35 минут. Выступления в Краснодаре 7 числа и в Ростове-на-Дону 8-го прошли без препятствий.

8 декабря объявила об отмене всех оставшихся концертов тура группа «Френдзона».