Путин: Конституция прошла проверку временем

Российскому государству предстоит еще большая работа по реализации всех норм и ценностей Конституции. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Основного закона РФ, принятие которого он назвал "ключевым, поворотным событием в новейшей истории России".

"Демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем и нам еще многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь ее нормы и ценности", — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что, проголосовав за принятие новой Конституции 25 лет назад, "народ сделал твердый, решительный выбор в пользу демократии, строительства сильного, федеративного государства, провозгласил высшей ценностью права и свободы человека". По его мнению, "прошедшая четверть века убедительно доказала, что Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов". "Опираясь на идеи и принципы Основного закона, удалось обеспечить суверенитет и целостность России, сохранить гражданский мир и согласие, провести коренные преобразования в экономике и социальной сфере, в системе здравоохранения, образования и культуры, местном самоуправлении", — отметил он.

12 декабря исполняется 25 лет с момента всеобщего голосования по вопросу о принятии новой Конституции РФ.

Приветствие Путина вошло в специальное юбилейное издание Конституции. Такие версии Основного закона в подарочном формате, как правило, выпускаются к значимым датам.