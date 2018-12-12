Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тысяч километров, приземлились в Венесуэле . Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО . Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета — транспортный и пассажирский?

Россия направила в Венесуэлу свои боевые самолеты. Во вторник в эту республику прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160 (известные как «Белые лебеди»), тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный пассажирский Ил-62. Они приземлились в международном аэропорту Майкетия, что рядом со столицей этого латиноамериканского государства, Каракасом. Экипажи встречали представители российского посольства и лично министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, передает РИА Новости

В российском министерстве обороны сообщили, что перелет, который совершили российские летчики, проходил над территорией Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. Всего самолеты преодолели более 10 тысячи километров, цитирует пресс-службу Минобороны агентство ТАСС

Предполагается, что в течение ближайшей недели российские ракетоносцы и самолеты ВВС Венесуэлы совершат совместные полеты над прибрежным штатом Варгас. По словам министра обороны Лопеса, тренировки направлены на подготовку к защите Боливарианской республики от возможной агрессии. «Пусть никто в мире не боится присутствия этих самолетов, приземлившихся на венесуэльской территории. Мы — строители мира, а не войны», — заявил глава минобороны Венесуэлы южноамериканскому телеканалу Telesur.

Потенциальный противник демонстрировал не боязнь, но пристальное внимание. По крайней мере, часть полета проходила под присмотром сил НАТО. На отдельных этапах Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии , сообщили в министерстве обороны. Представители Пентагона назвали перелет «провокационным», сообщает американское издание Washington Free Beacon. Оно напоминает, что это уже седьмой перелет Ту-160 в Южную Америку за последние семь месяцев.

Не остался в стороне и госсекретарь США Майк Помпео, выступивший с пропагандистским заявлением. « Российское правительство послало свои бомбардировщики через весь мир в Венесуэлу. Российские и венесуэльские народы должны видеть это так как оно есть: два коррумпированных правительства транжирят общественные средства и подавляют свободу, пока их население страдает», — заявил глава Госдепа

В Кремле не замедлили с ответом.

«Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны, тем более, наверное, делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, не совсем уместно», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Член общественного совета при министерстве обороны Игорь Коротченко пояснил в беседе с газетой ВЗГЛЯД : цель подобных полетов заключается в отработке боевых задач на удаленной территории, а также политический сигнал США, которые собираются выйти из договоров РСМД и СНВ-3, ограничивающих гонку ядерных вооружений.

Если отвлечься от политической и геополитической составляющих истории с перелетом через полмира, то надо отметить: сама по себе такая операция технически крайне сложна. Хотя еще тридцать лет назад советские ВВС осуществляли подобные полеты с куда более частой регулярностью.

Что касается современной истории, еще в 2008 году два ракетоносца Ту-160 приземлялись на военном аэродроме «Либертадор» (север Венесуэлы). Еще один такой перелет состоялся в 2013 году. В предыдущих случаях самолеты просто приземлялись в Венесуэле. На сей раз, как уже было сказано, речь идет о совместных маневрах с ВВС этой страны.

Еще одно важное отличие — сообщается, что в нынешнем случае промежуточную посадку совершили лишь самолеты сопровождения. Они приземлялись на острове Сал (Кабо-Верде), по всей видимости, для дозаправки. «Белые лебеди» же произвели беспересадочный полет.

По оценке экспертов, одной из целей перелета стала не только демонстрация силы «западным партнерам» и готовности поддержать Венесуэлу, но и проверка технических возможностей Ту-160.

«Перелет в какой-то степени является учебным — на такое далекое расстояние плюс заправки в воздухе — это тренировочный полет для экипажей Ту-160, для летчиков», — сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант авиации Валерий Горбенко.

Как и в 2008 и 2013-м, на венесуэльском аэродроме российские летчики дальней авиации проведут подготовку к обратному перелету.

«Для того, чтобы обслуживать самолеты Ту-160, нужны наземные экипажи и оборудование для обслуживания самолетов после посадки, чтобы выполнять последующие вылеты», — указал Горбенко.

Очевидно, что «на земле», в Венесуэле, соответствующих специалистов просто нет, следовательно, пришлось брать их с собой.

Летчик-инструктор Андрей Красноперов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил:

«Нормой является то, что вместе с двумя Ту-160 летел Ан-124 с техническим летным составом и техническим оборудованием».

Офицерский состав, который будет планировать совместные маневры с венесуэльцами, по оценке Красноперова, мог лететь на Ил-62.

«Это пассажирский самолет, там для проведения учений могла находиться группа офицеров, которые будут вместе с венесуэльцами определять начало проведения учений и целевые задачи, то есть, работать в штабе руководства этими учениями», — отметил Горбенко.

«Одно дело лететь над сушей, другое над водой: здесь своя психологическая специфика, и ее необходимо отработать», — подчеркнул Красноперов.

Кроме того, полет на такое дальнее расстояние — часть плановой учебной задачи.