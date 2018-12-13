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Заместители Лаврова и Помпео провели переговоры 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов встретился с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном и обсудил активизацию сотрудничества двух стран по борьбе с терроризмом.
«13 декабря в Вене российская и американская межведомственные делегации под руководством заместителя Министра иностранных дел России Сыромолотова и первого заместителя Государственного секретаря США Салливана провели переговоры, в ходе которых обсуждались принципы и основные задачи активизации двустороннего сотрудничества по противодействию террористическим угрозам», — сообщается на сайте МИД.
Кроме того, стороны обменялись мнением по актуальным проблемам и перспективам дальнейшего антитеррористического взаимодействия двух стран.
Сыромолотов и Салливан договорились о продолжении регулярных контактов по контртерроризму.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что между спецслужбами России и США действует партнерский канал, общение ведется в первую очередь на тему борьбы с терроризмом.
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