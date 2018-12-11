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МИД отреагировал на угрозы из Киева уничтожить Крымский мост 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, что Крымский мост уничтожат «украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог…» или другие силы.
«Одно из многочисленных заявлений с прямым призывом к террористической деятельности со стороны киевского режима и политической элиты современной Украины. Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных? Что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим продумал для своей страны?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что вся политика украинской власти строится на провокациях. В пример представитель МИД привела незаконное пересечение границы украинскими кораблями в Керченском проливе, инсценировку смерти журналиста Аркадия Бабченко, а также «бесконечные запугивания и угрозы».
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