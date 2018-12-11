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Захарова отреагировала на призыв разрушить Крымский мост силами НЛО 

Рамблер 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв депутата Верховной рады Игоря Мосийчука уничтожить Крымский мост силами «украинских диверсантов, повстанцев с Кавказа, инопланетян, Господа Бога».
Захарова назвала высказывание Мосийчука «одним из многочисленных заявлений с прямым призывом к террористической деятельности» со стороны официальных лиц из Киева.
В Киеве призвали инопланетян уничтожить Крымский мост
«Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных. Что говорить о том, какое «мирное будущее» киевский режим продумал для своей страны», — написала дипломат в Facebook.
По мнению Захаровой, политика нынешней украинской власти держится «бесконечном запугивании, угрозах» и провокациях. В качестве примера она привела инсценировку смерти журналиста Аркадия Бабченко и нарушение границ РФ военными кораблями Украины в Керченском проливе.
Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчу призвал уничтожить Крымский мост как «вражескую инфраструктуру», построенную без разрешения Украины.
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